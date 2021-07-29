Технологии стартапа группы "Роснано" будут использовать в одежде со встроенным обогревом

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Стартап Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" "АрктикТекс" принимает участие в создании одежды со встроенной системой обогрева, сообщили в четверг в пресс-службе группы "Роснано". До сих пор греющие ткани использовались преимущественно в спецодежде, для производства туристической или спортивной экипировки.

"Умная" одежда будет сделана с применением инновационных текстильных материалов и технологии печатной электроники по ткани. Первые результаты коллаборации - пиджак и куртка - будут представлены на международной выставке технического текстиля и нетканых материалов Techtextil Russia - 2021 в сентябре 2021 года.

Компания "АрктикТекс" работает в Северо-Западном центре трансфера технологий (СЗЦТТ), который входит в инвестиционную сеть ФИОП. Специализируется на разработке и создании текстильных изделий с функцией подогрева. В качестве греющего элемента используются ткани из нитей, обработанных углеродными нанотрубками OCSiAl (портфельная компания "Роснано"), благодаря чему текстиль сохраняет гибкость и эластичность, при этом нагревается быстро и равномерно по всей поверхности.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Цель деятельности фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления ФИОП является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.