Эксперт: отставание России в сфере стартапов нарастает, но его можно преодолеть

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Отставание России от стран - технологических лидеров в сфере развития стартапов нарастает, но существуют пути его преодоления. Об этом заявил сооснователь группы компаний "Техноспарк" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" Денис Ковалевич.

"В России сегодня появляется до тысячи новых стартапов в год и совокупно в них вкладывается не более 5 миллиардов рублей грантов и инвестиций, если говорить про ранние стадии. При этом в последние пять лет происходит падение обоих показателей. Отставание от технологических стран - лидеров в сотни раз, и этот отрыв нарастает. Если у нас завтра не будут открываться десятки тысяч стартапов, то послезавтра не будет и десятка технологических компаний в глобальном топ-1000" - сказал Ковалевич, выступая на акселерационном этапе интенсива "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде, сообщили в четверг в пресс-службе группы "Роснано".

Он назвал несколько направлений работы для улучшения ситуации. Так, по его словам, необходимо активно вовлекать в эту деятельность университеты. В мире студенты и профессора создают четверть стартапов, в России - не более 3%. Это, считает эксперт, серьезный нераскрытый потенциал, способный дать дополнительно тысячи стартапов в год. "Было бы сильным ходом дать выпускникам, сумевшим привлечь частный капитал в свой стартап, отсрочку от армии", - предложил Ковалевич.

Правильным было бы также развивать инвестирование в серийное предпринимательство, что обеспечит мультипликативный эффект: одна стартап-студия делает 10 стартапов в год, в то время как один основатель-фаундер делает один стартап за 10 лет. По словам эксперта, следует обеспечить приоритет инвестиций над грантами и разработать модель страхования частных инвестиций - инвестор должен иметь возможность в течение первых 24 месяцев забрать без существенных потерь вклад в стартап, а на время поиска нового капитала его должен заместить институт развития.

Проектно-образовательного интенсив для индивидуальных участников, лидеров стартапов, компаний, проектов, а также для представителей региональных и вузовских команд "Архипелаг 2121" стартовал в Великом Новгороде 21 июля и продлится до 10 августа.

Об организациях

"Техноспарк" - это компания, которая создает с нуля и выращивает технологические стартапы в различных индустриях. "Техноспарк" в 2016-2020 годах признавался самым эффективным технопарком России, входит в Национальный рейтинг российских быстрорастущих компаний "Техуспех". Также занимается развитием предпринимательских компетенций и проводит стажировку #стартапдиплом в реальных компаниях стартап-студии.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Цель деятельности фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий. Председателем правления Фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.