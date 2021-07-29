Свободная таможенная зона на Курилах поможет развивать транспортную логистику

ТАСС, 29 июля. Свободная таможенная зона на Курилах станет стимулом для развития транспортной логистики в Сахалинской области, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в четверг.

"Какие виды деятельности будут размещаться в свободной таможенной зоне? Транспортная логистика - это номер один, речь идет о том, что Курильские острова и Корсаковский порт могут быть большим логистическим центром на Северном морском пути. <…> Далее все, что связано с добычей и переработкой рыбы. Мы <…> считаем, что в два-три раза можно увеличить объем переработки за ближайшие несколько лет, это важно и для создания рабочих мест, и для того, чтобы эта продукция в большей степени попадала в РФ", - сказал губернатор в интервью телеканалу РБК.

Как ранее сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны, чтобы помочь предприятиям импортировать необходимое оборудование и другие товары. По его словам, рассматривается возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов. Речь идет о льготах для основных видов экономической деятельности, за исключением финансово-посреднической работы, производства подакцизных товаров, вылова ценных ресурсов. Лимаренко подчеркнул, что регион будет помогать работать над реализацией озвученных инициатив.

"Мы подключимся, как заинтересованная сторона, будем <…> привлекать инвесторов, нужно делать планировку исходя из интересов инвесторов и страны, нужно понимать, какие льготы нужны для бизнеса. <…> Курильские острова - живописное, перспективное место для туристов. Мы можем соединить бизнес и отдых здесь", - добавил Лимаренко.