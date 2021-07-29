ТЮМЕНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Тюменские власти планируют заявить четыре проекта для выделения инфраструктурных кредитов на сумму более 6,5 млрд рублей. Данные объекты обеспечат развитие юго-западной части Тюмени, а также жилого района "Мыс", говорится ответе департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области на запрос ТАСС.

"Правительством Тюменской области ведется работа по подготовке заявки на инфраструктурное кредитование по объектам, которые обеспечат развитие юго-западной части областного центра, а также жилого района "Мыс", где ведется интенсивная застройка. В рамках доведенных Тюменской области лимитов в размере 6 млрд 513 млн 527 тыс. рублей планируется заявить четыре инфраструктурных проекта", - говорится в ответе.

Регион намерен подать заявку на возведение школы на 1,2 тыс. мест со сроком планируемой реализации в 2023 году, а также на строительство ряда развязок в Тюмени и ее окрестностях в 2023 и 2024 годах. Кроме того, планируется в 2024 году отремонтировать ряд улиц в городе.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.