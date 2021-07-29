Объем инвестиций в Чечне в 2030 году составит около 122 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 29 июля. /ТАСС/. Около 122 млрд рублей составит объем инвестиций в Чечне в 2030 году, что в сравнении 2020 годом больше на 60,4%. Об этом сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев в Пятигорске на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа с участием вице-премьера Александра Новака.

"При инерционном сценарии развития объем инвестиций в 2030 году составит 121,9 млрд рублей (рост на 60,4% к 2020 году). Нарастающим итогом за 10 лет 516,9 млрд рублей, при целевом сценарии 180 млрд рублей (рост в 2,4 раза), за 10 лет - 1235,6 млрд рублей. В соответствии с 68 указом предполагается рост объема инвестиций за исключением инвестиций инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета на 70 % или 136,4 млрд рублей", - сказал Хучиев.

По его словам, также по инерционному сценарию налоговые поступления в 2030 году в Чечне должны вырасти на 15,7 млрд рублей к уровню 2019 года и составить 31,2 млрд рублей, а по целевому сценарию - на 30,5 млрд рублей и составить 46 млрд рублей.

"В соответствии с планируемыми мероприятиями налоговые поступления должны увеличиться до 2030 года на 13,37 млрд рублей, что не обеспечивает достижение инерционного сценария развития с разницей в 2,3 млрд рублей относительно итогов 2019 года. При заполнении разрыва между инерционным и целевым сценариями также образуется дефицит в 1,4 млрд рублей", - добавил Хучиев.