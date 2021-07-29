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Хуснуллин поручил регионам ЮФО обновить программы социально-экономического развития

Вице-премьер также поручил региональным властям направить в Минэкономразвития предложения по инвестпроектам и проблемным вопросам субъектов

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям регионов Южного федерального округа обновить программы социально-экономического развития субъектов. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина по итогам совещания Хуснуллина с главами регионов.

"Необходимо актуализировать стратегии социально-экономического развития субъектов, обеспечив сквозное соответствие ключевых показателей стратегии федерального округа, а также национальным целям. В дальнейшем мы будем осуществлять мониторинг достижения этих показателей", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Вице-премьер также поручил региональным властям направить в Минэкономразвития РФ предложения по инвестпроектам и проблемным вопросам субъектов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Хуснуллин был назначен куратором ЮФО.

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РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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