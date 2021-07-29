Число обращений к бизнес-омбудсмену Москвы выросло на 10% за I полугодие 2021 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Количество обращений бизнеса к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой составило 1,1 тыс. по итогам первого полугодия 2021 года, что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила в четверг журналистам Минеева.

"Количество письменных и устных обращений выросло на 10% - до более чем 1,1 тыс. В этой статистике не учитываются 2,5 тыс. обращений, которые были связаны не с проблемами, требующими реагирования, а с предложениями по мерам поддержки в условиях пандемии коронавируса", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Минеева уточнила, что в ближайшее время часть предложений - около 60 - планируется представить в рамках ежегодного доклада мэру города Сергею Собянину. По ее словам, все инициативы прошли предварительное согласование с бизнес-сообществом и ответственными органами власти столицы.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на пять лет. В конце февраля 2019 года мэр города назначил на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минееву.