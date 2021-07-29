Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития Белоруссии до 2025 года

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Программа социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы, принятая шестым Всебелорусским собранием в этом году, утверждена указом президента страны Александром Лукашенко. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы белорусского государства.

"Главной ее [программы] целью выбрано обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека", - отметили в президентской пресс-службе.

По ее информации, развитие Белоруссии будет основываться на таких приоритетах, как счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, направленных на укрепление взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом. "Основой для благополучия людей станет рост доходов на 20,2%", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, проинформировали там, в целях повышения качества государственного управления намечен переход к полноценной отраслевой политике. В частности, в программе сделан акцент на разработку стратегий развития отраслей, продвижение интересов предприятий всех форм собственности, прежде всего на внешних рынках.