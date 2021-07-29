{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития Белоруссии до 2025 года

Основной целью программы стало обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Программа социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы, принятая шестым Всебелорусским собранием в этом году, утверждена указом президента страны Александром Лукашенко. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы белорусского государства.

"Главной ее [программы] целью выбрано обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека", - отметили в президентской пресс-службе.

По ее информации, развитие Белоруссии будет основываться на таких приоритетах, как счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, направленных на укрепление взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом. "Основой для благополучия людей станет рост доходов на 20,2%", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, проинформировали там, в целях повышения качества государственного управления намечен переход к полноценной отраслевой политике. В частности, в программе сделан акцент на разработку стратегий развития отраслей, продвижение интересов предприятий всех форм собственности, прежде всего на внешних рынках.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
ММК вновь не предоставил пояснения ФАС по расчету цен
Следующее заседание в отношении "Магнитогорского металлургического комбината" назначено на 18 августа
Читать полностью