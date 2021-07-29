В России в июле выпустили порядка 100 млн карт платежной системы "Мир"

Москва, 29 июля. /ТАСС/. Около 100 млн карт платежной системы "Мир" было выпущено в России за июль 2021 года. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Москва-24" генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

"Система развивается, развивается достаточно быстро, карт выпущено много. Мы недавно преодолели знаковую для нас цифру - 100 млн карт в июле было выпущено по России в целом", - сказал он.

Комлев также подчеркнул, что москвичи являются лидерами по объемам операций, которые обрабатываются платежной системой "Мир". "С июля 2020 года по июль 2021 москвичи совершили 1,3 млрд операций по картам "Мир". За год такое количество транзакций и оплат обрабатывается в платежной системе "Мир", - добавил он.

По словам гендиректора, чаще всего банковскими картами москвичи расплачиваются в супермаркетах и гипермаркетах, такси, точках общепита, транспорте, а также оплачивают коммунальные услуги.

Платежная система "Мир" - российская национальная платежная система, участниками которой являются более 270 банков. Более 150 банков занимаются эмиссией карт "Мир". Карты "Мир" сегодня принимаются в 11 странах, еще в трех странах проведены первые тестовые операции. Также реализована возможность совершать трансграничные переводы с карт "Мир" на карты национальных платежных систем двух стран СНГ.