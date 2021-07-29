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Деловой климат в России в июле признали наиболее благоприятным за прошедший год

Сводный индекс деловой среды вырос до 48,3 пункта

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский деловой климат в июле 2021 года стал наиболее благоприятным за прошедшие 12 месяцев. Сводный индекс деловой среды вырос до 48,3 пункта, свидетельствуют данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"РСПП провёл очередной раунд опроса представителей бизнеса. Согласно полученным оценкам, деловой климат стал чуть более благоприятным для работы компаний. Сводный Индекс вырос с 47 пунктов до значения 48,3 пункта", - отметили в союзе.

Предыдущий максимум по индексу деловой среды был достигнут в марте 2021 года, когда индекс составил 47,4 пункта. В августе 2020 года индекс составлял 44,3 пункта.

Согласно данным РСПП, 75,6% компаний нанимали новых сотрудников, доля таких компанний стала больше, увеличившись на 4,5 п.п. При этом увольнение сотрудников происходило в 7% организаций. Доля компаний^ увольнявших сотрудников стала меньше на 3,5 п.п.

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