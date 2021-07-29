ММК вновь не предоставил пояснения ФАС по расчету цен

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) вновь не предоставил пояснения Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по расчету текущих цен на прокат, следующее заседание по делу в отношении компании назначено на 18 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

"ММК снова не предоставил пояснения относительно порядка расчета текущих цен. Также представители организации в очередной раз ходатайствовали об отложении заседания по делу для предоставления позиции по делу", - сообщили в ФАС.

Следующее заседание в отношении ММК назначено на 18 августа.

ФАС отмечает, что ММК на заседаниях представляют сотрудники консалтинговой компании, которые не являются работниками ММК и "предоставляют только общие ответы на вопросы комиссии о ценообразовании комбината на рынке металлопроката", а также предлагают ФАС задавать вопросы в письменном виде.

"В этой связи комиссия ФАС России приняла решение и укажет в определении о необходимости участия в заседаниях должностного лица ПАО "ММК", непосредственного участвующего и отвечающего за вопросы ценообразования на горячекатаный прокат", - подчеркивает ведомство.

О деле против металлургов

Ранее ФАС возбудила дела в отношении компаний ММК, НЛМК и "Северсталь", которые, по данным службы, поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката. Проверка была проведена в связи с поступившим в ведомство заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат. По информации ведомства, рост цен на прокат шел быстрее роста стоимости сырья.

Металлурги заявили, что работают строго в рамках рыночной конкуренции и действующего законодательства, готовы к сотрудничеству с ФАС и предоставят ведомству все необходимые документы, подтверждающие соблюдение антимонопольного законодательства.

Компании также отметили, что российские цены на стальную продукцию формируются исходя из мировых тенденций, а в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется.