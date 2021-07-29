Кабмин планирует выделить средства на ремонт водоводов в Крыму

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в пятницу на заседании рассмотрит несколько тем, касающихся Крыма и Севастополя. В частности, планируется обсудить вопрос о выделении средств на ремонт водоводов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода южного берега Крыма и капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе", - говорится в материалах к заседанию.

Уточняется, что деньги пойдут из резервного фонда кабмина для финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года".

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи бюджету Севастополя на оплату задолженности по лизинговым платежам, а также на возмещение расходов организациям в сфере теплоснабжения и оплату труда работников учреждений здравоохранения.

В пятницу правительство также планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий передачу высшим исполнительным органам государственной власти Крыма и Севастополя полномочий по утверждению персонального состава экспертного совета по вопросам свободной экономической зоны и перечня видов деятельности, осуществление которых участниками свободной экономической зоны не допускается. Кроме того, указанный законопроект содержит положения, предусматривающие увеличение минимального объема капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны.