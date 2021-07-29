Число рабочих мест на Кавминводах планируют увеличить в 1,5 раза к 2030 году

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает к 2030 году рост числа рабочих мест на Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край) в 1,5 раза до 39 тыс. человек. При этом объем налоговых поступлений за эти годы должен вырасти в четыре раза, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития внесло на рассмотрение в правительство РФ план по развитию городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод до 2030 года. Об этом стало известно в четверг в ходе рабочего визита делегации Минэкономразвития России на Северный Кавказ. <…> По результатам реализации предложенных мероприятий к 2030 году специалисты министерства ожидают увеличение турпотока в четыре раза (с 1,2 млн человек в год до 5 млн человек в год), количество коллективных средств размещения увеличится в 1,5 раза (с 43 тыс. коек до 67 тыс. коек), количество рабочих мест увеличится в 1,5 раза (с 26 тыс. до 39 тыс.), объем налоговых поступлений увеличится в четыре раза (с 1,6 млрд рублей в год до 6,6 млрд рублей в год)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что документ учитывает современную планировку территорий, градостроительное зонирование и архитектурные решения городов, в том числе объектов санаторно-курортного комплекса. План направлен на привлечение инвестиций как в существующие объекты размещения, так и на планируемые к реализации инвестиционные проекты.

"Мы рассчитываем, что эти меры повысят доступность санаторно-курортных и туристических услуг региона, привлекут инвестиции на создание и реконструкцию объектов транспортной и инженерной инфраструктуры", - отмечается в пресс-релизе.

Регион Кавказских Минеральных Вод включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.