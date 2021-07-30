Количество абонентов платного ТВ достигло 45 млн домохозяйств

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Количество абонентов платного ТВ в России по итогам II квартала 2021 года выросло на 160 тыс. и достигло 45,104 млн домохозяйств. Средний чек на одного абонента составляет 194 руб. в месяц без НДС, свидетельствуют данные, предоставленные ТАСС информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.

"Согласно данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II квартала 2021 года выросло всего лишь на 160 тыс. и достигло 45,104 млн домохозяйств. Проникновение сервисов платного ТВ в России осталось на уровне 81%. Средний чек на одного абонента (ARPU) составляет 194 руб. в месяц без НДС", - сообщили в агентстве.

При этом основной этап роста пришелся на II квартал года, отметили в TelecomDaily. "Для сравнения, в I квартале 2021 года база пользователей платного ТВ увеличилась на 97 тыс., то есть во втором квартале рынок немного разогнался. Всего за I полугодие 2021 года количество подключенных домохозяйств выросло на 6,5%", - говорится в сообщении.

В целом спутниковый сегмент платного ТВ, в который входят "Триколор", "Орион", МТС и "НТВ Плюс", собрал за квартал более 50 тыс. домохозяйств. При этом основной вклад в подключения внес МТС, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. "Во втором квартале 2021 года мы снова увидели небольшой прирост рынка услуг платного ТВ, который в прошлом году, лишь благодаря пандемии, смог набрать обороты. Спутниковый сегмент ("Триколор", "Орион", МТС, "НТВ Плюс") собрал за квартал более 50 тыс. домохозяйств, а основной вклад в подключения внес МТС. При этом "Ростелеком" активно сконцентрировался на продвижении сервиса wink, что позволило компании заметно повысить позиции на ранее онлайн-видео", - подчеркнул он.

По данным агентства, в топ-5 крупнейших операторов платного ТВ на рынке вошли "Триколор" (12,25 млн пользователей), "Ростелеком" (10,71 млн), МТС (4,45 млн), "ЭР-Телеком" (3,81 млн) и "Орион" (3,03 млн).