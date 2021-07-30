Новый резидент Арктической зоны РФ на Чукотке займется золотодобычей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новый резидент Арктической зоны РФ ООО "Ника" займется геологоразведкой и добычей золота в Анадырском районе полуострова, сообщает окружной департамент финансов, экономики и имущественных отношений.

"Заявленный проект предусматривает разведку полезных ископаемых и добычу технического золота вблизи реки Средняя Орловка на территории Анадырского района. Для реализации проекта планируется приобретение специализированных транспортных средств, его стоимость составит 34,5 млн рублей. Будет создано шесть новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, может получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. В настоящий момент на Чукотке семь предприятий имеют статус резидента Арктической зоны РФ.

ООО "Ника" - компания, зарегистрированная на Чукотке с 2018 года. Основной вид деятельности - добыча руд и песков драгоценных металлов: золота, серебра и металлов платиновой группы.