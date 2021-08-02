Государство вернет деньги, если начнете инвестировать. Чем еще полезен ИИС?

Количество россиян, у которых есть брокерский счет, достигло рекордных 12,7 млн человек (по данным Московской биржи на конец июня 2021 года). И государство хочет, чтобы частных инвесторов в России становилось только больше. Так что оно готово поддерживать их налоговыми льготами. А для этого в числе прочих мер еще в 2015 году специально для физических лиц был создан инструмент — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
Мы продолжаем рассказывать, как начинать инвестировать, и для этого разбирались, чем же ИИС отличается от обычного брокерского счета? Какие налоговые преимущества он дает? И как его правильно открыть?
Что такое ИИС?
Индивидуальный инвестиционный счет — это, по сути, тот же брокерский счет для торговли на бирже. Но с особенностями.
И главная из них — возможность получить налоговый вычет. То есть ИИС пригодится, чтобы платить меньше налогов, торгуя на фондовом рынке.
А какие еще у него есть особенности?
Срок. Для получения вычета счет должен быть открыт не менее трех лет. Забирать уже внесенные деньги со счета в течение срока действия договора не стоит. Иначе ИИС автоматически закрывается, и клиент теряет льготы.
Количество. У физического лица может быть только один ИИС. При этом не возбраняется одновременно с этим открыть, например, еще и обычный брокерский счет. Более того, на количество обычных брокерских счетов ограничений нет.
Существование двух ИИС допускается только в течение одного месяца, пока ИИС переходит от одного профессионального участника рынка к другому. То есть, например, если вы решите сменить брокера. Тогда схема действий такая: вы открываете ИИС у нового брокера, а после в течение месяца закрываете его у старого с оформлением перевода активов на новый счет. Если не сделать этого за месяц, то старый ИИС не сохранится, да еще и налоговые льготы с него придется вернуть, если вы ими уже воспользовались.
Сумма взноса. Максимальный взнос на ИИС — 1 млн рублей в год. Меньше можно, больше — нет. Если попытаетесь внести бо́льшую сумму, то скорее всего брокер просто откажется проводить операцию.
Можно вносить деньги регулярно или сделать это только один раз — все на усмотрение владельца ИИС.
Кроме того, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Максим Кваша подчеркивает, что на фондовый рынок стоит выходить только с теми деньгами, которые не страшно потерять, и с накопленной подушкой безопасности. Это касается и работы с ИИС. Если инвестор думает о том, не понадобятся ли в ближайшее время вложенные деньги, то, вероятнее всего, ему нужны другие финансовые инструменты, например, короткие депозиты, накопительные счета и т.д.
Плюс вложения на ИИС не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов, то есть государство не гарантирует возврат денег, если брокер лишится лицензии. Претендовать на них можно будет только в рамках конкурсного производства в очереди остальных кредиторов компании. Вот если вы успеете вложить средства в ценные бумаги, то, конечно, останетесь их владельцем в любом случае.
Чем еще ИИС отличается от обычного брокерского счета?
Главным образом доходностью. По обычным брокерским счетам пользователь может рассчитывать только на доход от инвестирования. Для ИИС доходность складывается из доходности по выбранной инвестстратегии плюс налоговый вычет.
Победительница конкурса "Лучший частный инвестор" Московской биржи в номинации "Лучший трейдер ИИС" в 2018 году Ольга Колосова считает, что ИИС — отличный повод прийти на фондовый рынок новичку. Вы вкладываетесь в ценные бумаги и торгуете другими активами, а государство вас за это еще и поощряет налоговыми льготами.
Как открывать ИИС?
Для этого нужно обратиться в банк (у которого есть лицензия на брокерскую деятельность), к брокеру или в управляющую компанию.
"У нас почему-то принято считать, что ИИС — это обязательно счет у брокера. На самом деле это не совсем так. ИИС можно открыть как в брокерской, так и у управляющей компании. И там и там будут налоговые льготы. Но в брокерской компании инвестору, как правило, открывают счет, которым он будет заниматься самостоятельно, а управляющая компания предлагает доверительное управление той или иной степени сложности", — уточнил Максим Кваша. Но так как доверительное управление — это тоже услуга, за нее придется платить.
Тогда вы выбираете стратегию, а компания берет на себя вложение ваших денег. С вами вряд ли будут обсуждать каждую бумагу, но заранее согласуют, что покупать будут, например, только акции российских компаний. Так, 40% — на компании из энергетической сферы, 21% — занимающиеся финансами, 19% — добывающие, природные ресурсы, 12% — связь и т.д. (реальное рекламное предложение — прим. ТАСС).
И как выбрать, у кого открывать?
"Сейчас практически все крупные брокерские компании и банки предлагают клиентам открыть ИИС, так что какого-то универсального фильтра для отбора нет, — объяснил руководитель департамента развития ИИС "БКС Мир инвестиций" Иван Самохин. — На мой взгляд, стоит обращать внимание на тарифы, которые предлагает брокер, на его надежность, на наличие продуктов, специально ориентированных на ИИС. Иногда это действительно хорошие решения, которые помогут получить максимум от инвестиций".
Максим Кваша советует обращать особое внимание на минимальную сумму для открытия счета: "Парадоксально, но лучше сторониться брокеров с очень маленьким порогом для открытия счета. Это может быть первым показателем, что он недостаточно заинтересован в том, чтобы оградить "мелких" клиентов от потери денег".
Также можно изучить специальные рейтинги. Например, Московская биржа составляет рейтинг среди брокеров и управляющих компаний по числу открытых ИИС. Подробнее, как и для чего еще выбирать брокера, мы писали здесь.
На ИИС можно покупать что угодно?
На ИИС можно заносить только рубли.
Закон разрешает покупать и хранить на нем ценные бумаги, валюту, срочные контракты (фьючерсы и опционы). Но Иван Самохин напомнил об ограничении — финансовые инструменты должны торговаться на российских биржах.
В финансовой группе БКС назвали самые распространенные варианты вложений:
- облигации федерального займа (ОФЗ);
- облигации корпоративного займа;
- акции российских и зарубежных компаний (если они торгуются на российских площадках);
- паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
"Если не получается инвестировать сразу крупную сумму, заведите себе правило переводить на ИИС 10% от зарплаты. Это повышает дисциплину и развивает ответственный подход к будущему", — считает Ольга Колосова.
Если вы открыли ИИС у управляющей компании, то она также может перевести часть денег с ИИС на депозит в банке. Ограничение — его размер не должен быть больше 15% от всей суммы на вашем ИИС. Деньги с ИИС, открытого у брокера, на вклад положить не получится.
И какой налоговый вычет можно получить?
Сейчас для ИИС есть два налоговых вычета.
Вычет типа А, или ИИС первого типа. Вычет по 13% НДФЛ предоставляется на сумму взносов, которые вы вносили в течение года. Ограничение — максимум 400 тыс. рублей в год. То есть вернуть получится максимум 52 тыс. рублей в год. При этом с инвестиционного дохода заплатить налог все равно придется.
Плюс размер возврата по вычетам (по всем суммарно, не только инвестиционному) ограничивается суммой налогов, которые вы заплатили за год. То есть чтобы вернуть 52 тыс. рублей, ежемесячный доход должен составлять не меньше 33,333 тыс. рублей до вычета НДФЛ (400/12) или 29 тыс. рублей после вычета налога (400*87%/12).
Пример. Начинающий инвестор Петров положил на ИИС за год 1 млн рублей. Вернет он только 52 тыс. рублей, а не 130 тыс. (13% от 1 млн).
А вот другой инвестор — Васильев — внес на ИИС за год только 200 тыс. рублей. Тогда налоговая вернет ему 26 тыс. рублей (200 000*13%).
Оформлять такие вычеты можно каждый год, пока не закроете ИИС. Или при закрытии счета — сразу за три года. Но это подойдет, только если вы открывали счет на три года. Если дольше, то, откладывая возврат вычетов, рискуете их потерять — вычеты, как правило, оформляются за последние три года.
При этом, чтобы получить вычет на взносы, даже не обязательно инвестировать, отмечают в БКС. Вы вносите деньги, формируете таким образом взнос, но ничего при этом не покупаете.
Вычет типа Б, или ИИС второго типа. Весь доход, который вы получаете, торгуя на фондовом рынке, освобождается от уплаты 13% НДФЛ.
В этом случае возврат выйдет получить, только когда вы закроете ИИС.
И в отличие от ИИС первого типа у второго нет никаких ограничений по сумме льгот. То есть любая ваша прибыль, кроме дивидендов и купонов по облигациям, будет освобождена от налога.
Кроме того, осенью 2020 года ЦБ объявил о работе еще и над третьим типом ИИС. Его можно будет открывать одновременно с ИИС первого и второго типов. А главная особенность — он будет рассчитан на долгосрочные вложения, так что налоговый вычет по такому счету можно будет получить только через десять лет после открытия.
Также регулятор собирается в 2022–2024 годах модернизировать уже действующие схемы ИИС. Он планирует увеличить лимит ежегодных взносов, предоставить возможность частично изымать средства без закрытия счета и потери налоговых льгот, а также открывать несколько счетов у разных посредников.
Какой вычет лучше выбрать?
Вычет типа А подойдет, если:
- вы хотите получать вычет каждый год;
- у вас стабильный официальный доход, который облагается 13% НДФЛ;
- вы консервативный инвестор.
Вычет типа Б имеет смысл рассмотреть, если:
- вы довольно активно торгуете на бирже и уверены в доходе;
- планируете вносить на ИИС больше 400 тыс. рублей в год;
- у вас нет налогооблагаемого дохода.
ИИС первого типа менее хлопотный, второго типа требует больше усилий, чтобы сделать его выгодным для себя. Поэтому первый пользуется у россиян большей популярностью. По итогам 2019 года вычеты по ИИС первого типа получили 166 тыс. владельцев, а вычеты по ИИС второго типа (то есть открытые в 2018 году) — около 200 человек. Всего, по данным на конец июля 2021 года, в России открыто около 4 млн ИИС.
Выбрать можно только один вид возврата. Существует миф, что, открывая ИИС, нужно сразу выбрать тип вычета, отметила аналитик ФГ "Финам" Юлия Афанасьева. На самом деле это не так. Эксперт советует отложить решение и только по итогам первого, а лучше второго года "жизни" счета посмотреть на финансовый результат, оценить свой НДФЛ, который можно вернуть, и только после этого выбирать, что будет выгоднее для вас.
Иван Самохин советует смотреть на экономическую выгоду — если размер налогов, которые придется уплатить с дохода по ИИС, превышает 52 тыс. рублей, вероятно, стоит выбрать вычет по типу Б. А если сумма инвестиций составила 400 тыс. и значительного дохода получить не удалось, то стоит выбрать тип А.
И на какую доходность по ИИС можно рассчитывать?
Важно помнить, что ИИС — это именно инвестиционный продукт. А потому у него не может быть гарантированной инвестиционной доходности. И в случае потрясений на фондовом рынке вы можете наблюдать и драматические колебания активов на собственном счете в зависимости от выбранной стратегии.
Гарантированно вы можете получить только налоговый вычет.
Что для обычного брокерского счета, что для ИИС стратегия подбирается с учетом: цели, срока, суммы и уровня риска, объяснила Юлия Афанасьева. Так что не зная параметров конкретного инвестора, нельзя рекомендовать никакие стратегии. Проще сказать, что нельзя делать на ИИС. Существуют высокорискованные стратегии с агрессивным использованием заемных средств, в которые при резких движениях на рынке временно нужно дополнительно вносить деньги. А если вы уже пополнили ИИС в этом году на 1 млн рублей, то поддерживать стратегию просто не сможете.
По мнению Ивана Самохина, ИИС покажет максимальную эффективность при соблюдении финансовой дисциплины и консервативного подхода к инвестиционным решениям. Стоит выбрать инструменты с хорошо прогнозируемым доходом — облигации или, если позволяет риск-профиль и есть необходимая квалификация, структурные продукты с гарантированной выплатой.
Например, Московская биржа называет самой простой стратегией по ИИС вкладывать в облигации федерального займа (ОФЗ) и оформлять вычет на взнос. Тогда купонный доход составит приблизительно 6,5–7,5% годовых, плюс инвестор оформляет налоговый вычет. Среднегодовая доходность этой стратегии тогда составит около 20%. А риски будут минимальными, так как ОФЗ выпускает государство и это одни из самых надежных бумаг на российском рынке.
Разберем некоторые расчеты.
Пример для ИИС первого типа. Ежегодный взнос — 400 тыс. рублей. Условная доходность активов — около 10% годовых.
Первый год: взнос + 10% = 400 000 + 40 000 = 440 000; налоговый вычет = 400 000*13% = 52 000.
Второй год: остаток с первого года + взнос + 10% = 440 000 + 400 000 + 84 000 (840 000*10%) = 924 000; налоговый вычет = 400 000*13% = 52 000.
Третий год: остаток с первых двух лет + взнос + 10% = 924 000 + 400 000 + 132 400 = 1 456 400; налоговый вычет = 400 000*13% = 52 000.
Таким образом, доход, с которого нужно заплатить 13% налога, за три года составил 256 400 (1 456 400 – 400 000*3).
Итого через три года: 1 456 400 – 256 400*13% = 1 423 068 рублей — сумма на ИИС; 52 000*3 = 156 000 рублей — возвращенные налоговые вычеты.
Пример для ИИС второго типа. Ежегодный взнос — 400 тыс. рублей. Условная доходность активов — около 10% годовых.
Первый год: взнос + 10% = 400 000 + 40 000 = 440 000.
Второй год: остаток с первого года + взнос + 10% = 440 000 + 400 000 + 84 000 (840 000*10%) = 924 000.
Третий год: остаток с первых двух лет + взнос + 10% = 924 000 + 400 000 + 132 400 = 1 456 400.
Таким образом, доход за три года составил 256 400 (1 456 400 - 400 000*3), и с него налог взимать не будут — он полностью останется за инвестором.
Итого через три года: 1 456 400 — сумма на ИИС.
То есть при рассмотренной стратегии и показателях (которые в реальности не такие стабильные — едва ли доходность все три года останется неизменной) ИИС первого типа оказался выгоднее.
Можно ли закрыть ИИС досрочно?
Можно, но невыгодно.
Если закрыть ИИС раньше чем через три года после открытия, воспользоваться налоговыми вычетами не получится, а те, что уже получили (если, например, выбрали тип А), придется вернуть, напомнила Юлия Афанасьева.
После ограничений уже нет — закрыть ИИС можно и через четыре, и через пять лет. Смотря что написано в договоре.
Что происходит с активами при закрытии ИИС? Их придется продать?
Нет, это не обязательно. И активы, и деньги с ИИС можно перевести на обычный брокерский счет.
Условия закрытия ИИС стоит заблаговременно выяснить у брокера, у которого планируете открывать его.
Как получить вычет по ИИС?
Вам понадобятся:
- Декларация 3-НДФЛ. Оформить можно непосредственно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
- Справка 2-НДФЛ. Она подтверждает, сколько налогов с вас удержали за минувший год. Получить можно либо у работодателя, либо найти все в том же личном кабинете налогоплательщика.
- Документы, подтверждающие право на налоговый вычет. Это может быть: 1. договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Обычно брокер выдает его как раз при открытии счета. Но если вы, например, открывали счет онлайн или в приложении, стоит отдельно обратиться к брокеру; 2. договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления; 3. заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления.
- Документы, подтверждающие, что вы вносили деньги на счет. Это может быть: 1. платежное поручение, если денежные средства зачислялись с банковского счета; 2. приходно-кассовый ордер, если денежные средства вносились наличными; 3. поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом брокера (управляющего) о проведении операции, если денежные средства переводились с другого счета, открытого у брокера (управляющего); 4. справка от брокера о движении средств по счету за отчетный год. Она подтвердит, что вы зачислили на ИИС деньги и их достаточно для получения вычета.
Этот список документов открытый — налоговая всегда может попросить предоставить дополнительные документы для подтверждения расходов.
Здесь мы подробнее писали, как можно оформить налоговый вычет.
Подать документы можно:
- лично в отделение ФНС по месту регистрации;
- по почте;
- онлайн в личном кабинете налогоплательщика.
По закону у налоговой будет месяц на проверку документов и еще 15 дней на перевод денег. Их перечислят на тот банковский счет, что вы укажете в заявлении.
Можно ли оставить ИИС в наследство?
Именно ИИС в наследство оставить нельзя. Но вот деньги и другие активы, хранящиеся там, конечно, можно передать наследнику. Или если вы не озаботились завещанием, то он получит их стандартно в рамках закона.
В этом случае ИИС рассматривается как обычный брокерский счет, отметил Иван Самохин, и все предусмотренные законом налоговые льготы действовать перестают. То есть если владелец ИИС не успел получить вычет со счета, то наследник это сделать не сможет.
Впрочем, образовавшийся на ИИС доход не будет облагаться налогом, поэтому наследники при получении средств также будут освобождены от его уплаты, подчеркнул Максим Кваша.
Арина Раксина