Государство вернет деньги, если начнете инвестировать. Чем еще полезен ИИС?

Срок. Для получения вычета счет должен быть открыт не менее трех лет. Забирать уже внесенные деньги со счета в течение срока действия договора не стоит. Иначе ИИС автоматически закрывается, и клиент теряет льготы.

Количество. У физического лица может быть только один ИИС. При этом не возбраняется одновременно с этим открыть, например, еще и обычный брокерский счет. Более того, на количество обычных брокерских счетов ограничений нет.

Существование двух ИИС допускается только в течение одного месяца, пока ИИС переходит от одного профессионального участника рынка к другому. То есть, например, если вы решите сменить брокера. Тогда схема действий такая: вы открываете ИИС у нового брокера, а после в течение месяца закрываете его у старого с оформлением перевода активов на новый счет. Если не сделать этого за месяц, то старый ИИС не сохранится, да еще и налоговые льготы с него придется вернуть, если вы ими уже воспользовались.

Сумма взноса. Максимальный взнос на ИИС — 1 млн рублей в год. Меньше можно, больше — нет. Если попытаетесь внести бо́льшую сумму, то скорее всего брокер просто откажется проводить операцию.

Можно вносить деньги регулярно или сделать это только один раз — все на усмотрение владельца ИИС.

Кроме того, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Максим Кваша подчеркивает, что на фондовый рынок стоит выходить только с теми деньгами, которые не страшно потерять, и с накопленной подушкой безопасности. Это касается и работы с ИИС. Если инвестор думает о том, не понадобятся ли в ближайшее время вложенные деньги, то, вероятнее всего, ему нужны другие финансовые инструменты, например, короткие депозиты, накопительные счета и т.д.

Плюс вложения на ИИС не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов, то есть государство не гарантирует возврат денег, если брокер лишится лицензии. Претендовать на них можно будет только в рамках конкурсного производства в очереди остальных кредиторов компании. Вот если вы успеете вложить средства в ценные бумаги, то, конечно, останетесь их владельцем в любом случае.