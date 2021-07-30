Чистая прибыль ВТБ по МСФО за I полугодие достигла исторического максимума

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - июнь 2021 года выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла исторического максимума - 170,6 млрд рублей, сообщил журналистам член правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, во втором квартале чистая прибыль группы составила 85,5 млрд рублей, и второй квартал, как и полугодие, были самыми успешными в истории ВТБ. "Никогда в истории группы ВТБ не было такого успешного полугодия. По сути, ближайшие значения полугодовой прибыли составляли около 100 млрд [рублей] по итогам шести месяцев 2018 года, по нашему анализу. И никогда группа не демонстрировала такие высокие значения во втором квартале", - отметил топ-менеджер.

Активы группы по состоянию на 30 июня превысили 19,6 трлн рублей, увеличившись с начала года на 8,3%.

Совокупный кредитный портфель вырос в первом полугодии на 4,7% и составил 13,8 трлн рублей. При этом кредиты физическим лицам возросли с начала года на 10,8%, до 4,3 трлн рублей на фоне восстановления спроса на потребительское кредитование и продолжающегося роста ипотечного портфеля благодаря активному участию ВТБ в госпрограмме. Объем кредитов юридическим лицам вырос на 2,2% с начала года, до 9,5 трлн рублей. В результате опережающего роста портфеля кредитов населению доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы увеличилась до 31% по сравнению с 29% на конец 2020 года.

Перспективный прогноз

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли группы на 2021 год до 295 млрд рублей. Ранее ВТБ ожидал чистую прибыль по итогам года в размере 250-270 млрд рублей, добавил Пьянов.

"Если раньше диапазон чистой прибыли был 250-270 млрд [рублей], то сейчас мы повысили его, мы откажемся от диапазона - до 295 млрд рублей годовой чистой прибыли", - сказал он.

Также Пьянов добавил, что ВТБ улучшил прогноз по банковскому сектору в целом. Так, ВТБ ожидает, что сегмент корпоративного кредитования прирастет на 10-12% против ранее прогнозируемых 5%, а кредитования физлиц - на 18-20% (ранее ВТБ ожидал роста на 12-14%).