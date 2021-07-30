В России начались продажи планшетов Huawei MatePad

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Компания Huawei начинает продажи на российском рынке флагманских планшетов Huawei MatePad Pro, устройства работают под управлением собственной операционной системы HarmonyOS. Об этом говорится в сообщении компании.

Huawei MatePad Pro оснащен 12,6-дюймовым OLED-экраном и процессором Kirin 9000E, который отличается высокой производительностью и энергоэффективностью. Емкость аккумулятора оценивается в 10 050 мАч, производитель обещает до 14 часов автономной работы в режиме непрерывного воспроизведения видео.

Более компактная модель серии MatePad Pro работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 870. Планшет получил 10,8-дюймовый экран, а также батарею в 7 250 мАч.

Также компания выводит на российский рынок планшет Huawei MatePad 11, его особенность - частота обновления экрана 120 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен в видеороликах и играх. Планшет оснащен экраном с диагональю 10,95 дюйма и 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865. Емкость батареи составляет 7 250 мАч.

Стоимость серого матового Huawei MatePad Pro диагональю 12,6 дюйма составит 69 990 руб., в оливковом зеленом корпусе планшет идет с клавиатурой и стилусом по цене 89 990 руб. за комплект. Huawei MatePad Pro диагональю 10,8 дюйма обойдется от 40 490 руб. в зависимости от объема оперативной памяти и модуля связи.