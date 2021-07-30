Уровень напряженности на московском рынке труда за год снизился более чем наполовину

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Рынок квалифицированного труда в Москве в 2021 году развивается быстрыми темпами и улучшил докризисный уровень. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В июне уровень напряженности на рынке квалифицированного труда - отношение количества резюме к количеству вакансий - снизился на 58% к июню прошлого года. Сейчас в Москве этот показатель даже на 31% лучше, чем в июне 2019 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что число вакансий в столице с июня 2019 года выросло на 52%, а число размещенных для поиска работы резюме - всего на 3%.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, динамике снижения уровня напряженности на рынке квалифицированного труда отвечает и общая динамика снижения уровня безработицы в городе.

"С начала 2021 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, снизилась на 56,9%, а уровень зарегистрированной безработицы на 18 июля составил 0,56%. Это самый низкий показатель за последние 14 месяцев", - сказал глава департамента.