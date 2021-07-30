Пермский край готов стать площадкой для мероприятий под эгидой МАИБ

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил рассмотреть площадку форума "Мусульманский мир", который проводят в Пермском крае, для проведения мероприятий под эгидой Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ).

"Мы готовы расширить форум и сделать упор на экономику. У компаний и предприятий Пермского края накоплен большой опыт работы со странами, где исповедуют ислам, в том числе в нефтегазовой отрасли, промышленности, машиностроении, IT-сфере. Мы можем показать, чего уже достигли, и обсудить то, что способны вместе реализовать", - сказал Махонин на рабочей встрече с президентом МАИБ Маратом Кабаевым на экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

В свою очередь, президент МАИБ поддержал предложение главы региона и отметил, что с помощью Ассоциации можно будет выстраивать более продуктивные партнерские связи по различным направлениям бизнеса: в производстве, строительстве, сельском хозяйстве, торговле и других.

"Мы готовы помочь региону в укреплении взаимодействия с инвесторами, в том числе с иностранными, мы объединяем предпринимателей из более чем 30 государств: Турции, Бахрейна, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других. Ассоциация открыта для сотрудничества", - сказал Кабаев.

Форум "Мусульманский мир" - ежегодное событие, которое направленно на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих ислам. В 2021 году форум состоялся в Пермском крае в десятый раз на площадке выставочного центра "Пермская ярмарка".

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" продлится до 30 июля. В работе участвуют представители 61 страны и 38 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.