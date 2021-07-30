Новак сообщил, что в России работают более 3 тыс. турецких предприятий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. турецких предприятий работают в различных секторах российской экономики. Об этом сообщил сопредседатель смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии, вице-премьер РФ Александр Новак.

"В России работают более 3 тыс. предприятий турецких в различных секторах экономики. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Россию инвестировали, привносили опыт и профессионализм в тех отраслях, в которых являются компетентными наши турецкие партнеры", - сказал он в ходе российско-турецкого бизнес-форума.

Новак добавил, что в свою очередь Россия готова продолжать инвестировать и развивать торговлю с турецкими партнерами. При этом вице-премьер отметил, что в торгово-экономических отношениях России и Турции есть перекос в сторону энергетической отрасли, продолжается также традиционное сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства и транспорта. "Я призываю вас обратить внимание на новые сектора: IT-технологии, фармацевтика, судостроение, авиационное строение, различные другие сектора, которые сегодня становятся драйверами развития", - подчеркнул он.

Новак также обратил внимание на климатическую повестку, направленную на снижение углеродоемкости экономик и снижение выбросов парниковых газов. "Нам необходимо, может быть, вместе найти точки соприкосновения в разработке новых технологий по производству водорода, по утилизации СО2, по транспортировке новых источников энергии", - предложил вице-премьер.

По его словам, товарооборот между Россией и Турцией в 2020 году из-за пандемии коронавируса составил всего $20 млрд, однако в первом полугодии 2021 года этот показатель оказался уже на 40% выше, чем в прошлом году. "Сейчас динамика восстанавливается, мы это видим", - добавил Новак.