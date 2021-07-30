Россия и ОАЭ договорились о создании совместной рабочей группы по водородной энергетике

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия и ОАЭ договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Россия и ОАЭ в ходе совместных консультаций договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, в рамках группы страны будут развивать двустороннее сотрудничество в области водорода", - отмечается в сообщении.

Первые российско-эмиратские консультации по вопросу сотрудничества в области водородной энергетики провели замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и замминистра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль Олама. В консультациях также приняли участие замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов и представители бизнес-сообщества обеих стран, добавили в ведомстве.