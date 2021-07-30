Турция надеется, что товарооборот с Россией превысит $30 млрд к концу года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что товарооборот с Россией превысит $30 млрд к концу 2021 года. Об этом заявил в пятницу министр торговли Турции Мехмет Муш, выступая на XXI совместном заседании Российско-турецкого делового совета.

Как отметил министр, из-за пандемии коронавируса в 2020 году товарооборот между странами упал на 10% и составил примерно $20 млрд. "С другой стороны, в 2021 году, в первом полугодии наш товарооборот интенсивно начал развиваться. Прежде всего наш экспорт увеличился на 25%, а импорт из России возрос на 44%. В конце года мы надеемся достичь показателей товарооборота, который превысит $30 млрд. И первые показатели за первое полугодие дают нам такую надежду", - сказал он.

По его словам, российско-турецкое партнерство в этой сфере имеет еще больший потенциал.

"Наш товарооборот, в целом наша торговля определенно сверхограничена, поэтому чтобы достичь той цели, которую определили наши президенты [президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган] в $100 млрд, нам необходимо действительно определить новые сферы сотрудничества, нам нужно диверсифицировать его, это очень важно", - отметил Муш. Он подчеркнул, что Россия и Турция обладают всей необходимой инфраструктурой для этого.

В свою очередь председатель Турецко-российского делового совета Митхат Енигюн отметил, что товарооборот России и Турции находится примерно на уровне $22-25 млрд, поэтому необходимо сделать все возможное для достижения цели, установленной президентами двух стран. "Наши президенты дали нам поручение увеличить товарооборот до $100 млрд. И каждый со своей стороны стремится к тому, чтобы осуществить эту задачу, мы прилагаем к этому все необходимые усилия. Мы решительно настроены на то, чтобы достичь этой точки", - сказал он.

Ранее сопредседатель смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что товарооборот между Россией и Турцией в 2020 году из-за пандемии коронавируса составил всего $20 млрд, однако в первом полугодии 2021 года этот показатель оказался уже на 40% выше, чем в прошлом году.