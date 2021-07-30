{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США будут требовать больше данных от выходящих на американские биржи китайских фирм

Это касается прежде всего тех фирм КНР, которые пытаются производить первичное размещение акций в США через офшорные компании
© AP Photo/Mark Lennihan

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Правительство США намерено ужесточить требования к китайским компаниям, стремящимся разместить свои ценные бумаги на американском фондовом рынке, по получению доступа к их финансовой отчетности. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслера.

Как уточняется в документе, принятые Генслером решения касаются прежде всего тех фирм КНР, которые пытаются производить первичное размещение акций в США через офшорные компании. Кроме того, все китайские фирмы, "стремящиеся зарегистрировать ценные бумаги в SEC - напрямую или через офшорную компанию", - должны будут уведомлять американские власти о том, выдавал ли им Пекин разрешение на размещение акций на биржах США или отказывал в нем, существует ли угроза аннулирования согласия, если таковое предоставлено. Наконец, от пытающихся выходить на американский рынок компаний КНР потребуют доступа к их финансовой отчетности за три года. В случае непредоставления той или иной китайской фирмой таких сведений может быть принято решение о прекращении котировок ее акций на биржах в США.

Теги
СШАКитай
Россельхознадзор отменил запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из ЮАР
В ведомстве указали, что решение приняли по итогам переговоров, состоявшихся 30 июля
Россельхознадзор отменил запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из ЮАР
Читать полностью