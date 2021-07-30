США будут требовать больше данных от выходящих на американские биржи китайских фирм

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Правительство США намерено ужесточить требования к китайским компаниям, стремящимся разместить свои ценные бумаги на американском фондовом рынке, по получению доступа к их финансовой отчетности. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслера.

Как уточняется в документе, принятые Генслером решения касаются прежде всего тех фирм КНР, которые пытаются производить первичное размещение акций в США через офшорные компании. Кроме того, все китайские фирмы, "стремящиеся зарегистрировать ценные бумаги в SEC - напрямую или через офшорную компанию", - должны будут уведомлять американские власти о том, выдавал ли им Пекин разрешение на размещение акций на биржах США или отказывал в нем, существует ли угроза аннулирования согласия, если таковое предоставлено. Наконец, от пытающихся выходить на американский рынок компаний КНР потребуют доступа к их финансовой отчетности за три года. В случае непредоставления той или иной китайской фирмой таких сведений может быть принято решение о прекращении котировок ее акций на биржах в США.