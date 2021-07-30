Россельхознадзор отменил запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из ЮАР

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 30 июля снимает запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из ЮАР в Россию, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства ЮАР о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья и табачных отходов в Российскую Федерацию отменяет запрет на поставки такой продукции из ЮАР с 30 июля 2021 г.", - отмечается в сообщении.

В ведомстве указали, что решение принято по итогам переговоров, состоявшихся 30 июля с представителями департамента инспекционной работы по здоровью растений Министерства сельского хозяйства, земельных реформ и сельскохозяйственного развития Южно-Африканской Республики. В совещании также принял участие представитель посольства РФ в ЮАР.

Южно-Африканская сторона уведомила Россельхознадзор о том, что Министерство сельского хозяйства, земельных реформ и сельскохозяйственного развития ЮАР осуществляет инспекции предприятий, где хранится табачное сырье, а также проводит исследования проб от готовых к отправке грузов и контролирует проведение дезинфекции контейнеров, в которых перевозится продукция, уточняется в пресс-релизе. ЮАР также выразила готовность усилить контроль за поставками табачного сырья и табачных отходов в Россию.

С 28 июля 2021 года Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на отправки табачного сырья и табачных отходов из Бразилии в РФ. С 30 июля российское ведомство сняло аналогичный запрет на поставки из Индии. Россельхознадзор также проводит работу с компетентными службами Танзании и Малави, направленную на выстраивание единых подходов к фитосанитарному надзору и снижению рисков заражения табачной продукции многоядной мухой-горбаткой и другими карантинными для России вредоносными объектами. По ее результатам будет рассмотрен вопрос возможности снятия запрета на поставки табачного сырья.