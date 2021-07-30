Власти Чувашии предложили выдавать льготный займ инвесторам

ТАСС, 30 июля. Инвестиционный займ планируется предоставлять представителям бизнеса, реализующим в Чувашии проекты стоимостью от 50 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"О появлении новой меры поддержки инвесторов заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев в ходе заседания Высшего экономического совета, которое провел сегодня Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку", - отметили в пресс-службе. По словам главы Чувашии, новым инструментом поддержки может стать инвестиционный займ, который будет предоставляться представителям бизнеса, предлагающим республике проекты не ниже 50 миллионов рублей.

Николаев пояснил, что на сегодняшний день на федеральном уровне есть механизм - соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Он предложил разработать аналогичный механизм для Чувашии.

"Сейчас мы как раз серьезно анализируем меры поддержки агропромышленного комплекса, субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому давайте в ходе анализа и выработки изменений посмотрим на новый инструмент - аналог СЗПК, когда за счет региональных средств поддерживаем конкретные инвестпроекты, которые являются ключевыми как для отдельных отраслей, так и для отдельных территорий региона", - привели слова главы Чувашии в пресс-службе.

Инвестиционный портфель Чувашии включает около 450 проектов, направленных на реализацию стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, общая стоимость которых оценивается в 300 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в республике около 10 тыс. новых рабочих мест. Большая часть из них направлена на развитие промышленного потенциала.