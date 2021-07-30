На Эльбрусе планируют принимать к 2030 году более 1 млн туристов ежегодно

НАЛЬЧИК, 30 июль. /ТАСС/. АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) планирует довести турпоток к подножию Эльбруса до 1 млн человека в год. О планах компании по модернизации "Курорта Эльбрус" рассказал гендиректор КСК Хасан Тимижев в ходе совещания в Приэльбрусье в пятницу, сообщает его пресс-служба.

30 июля министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил "Курорт Эльбрус" во время рабочей поездки на Северный Кавказ. Он поднялся на трех очередях гондольной канатной дороги и к горному приюту Leaprus на высоте 3,9 тыс. метров над уровнем моря. Тимижев рассказал об истории курорта и о планах его развития, отметив, что компания подключилась к модернизации в 2016 году, построив верхнюю очередь самой высокогорной канатной дороги в России (до 3 847 м), с апреля 2021 года АО "Курорт Эльбрус" вошел в структуру КСК.

"Сегодня легендарное место для альпинистских восхождений и катания, бренд мирового уровня, начинает масштабную модернизацию и строительство новой современной туристской инфраструктуры. В наших планах к 2030 году принимать более миллиона туристов в год. Стратегический инвестор должен появиться в 2025 году", - цитирует Тимижева пресс-служба.

На совещании под председательством Решетникова обсуждались состояние и перспективы развития всесезонного курорта. Министр отметил, что турпоток на Эльбрус в первом полугодии увеличился вдвое по сравнению с 2020 годом и вырос на 62% по сравнению с 2019 годом.

"Однако потенциал курорта гораздо больше, на развитие Эльбруса до 2023 года предусмотрено 8,6 млрд рублей. На эти средства предстоит построить 30 км новых трасс, в пять раз увеличить номерной фонд, а в результате значительно увеличить турпоток. В планах привлечь 24 млрд частных инвестиций в туристскую и горнолыжную инфраструктуру. Для этого нужно решить основные вопросы, сдерживающие развитие курорта", - объяснил Решетников.

По его словам, важно, чтобы все средства, выделяемые на развитие Эльбруса, быстро доводились до него и грамотно осваивались, чтобы создавались рабочие места.

Развитие инфраструктуры

Участники совещания также обсудили проекты обеспечения района объектами внешней инженерной инфраструктуры, в том числе строительство объектов в сфере энергетики. С учетом планов развития курорта объем потребления электроэнергии должен увеличиться в четыре раза - с 4,4 до 17,9 МВт. Для этого нужно реконструировать действующие объекты, завершить уже начатые стройки и построить новые мощности.

"Нам необходимо будет увеличивать подводящие мощности и строить свои сети, внутриплощадочные. Финансирование на строительство запланировано, будем приступать к проектированию. Заявка по технологическому присоединению к подводящим сетям направлена в "Россети Северный Кавказ", - уточнил Тимижев.

Речь также шла о лавинозащите и завершении строительства противолавинных сооружений на курорте, а также его благоустройстве.

"Зона развития туризма в Кабардино-Балкарии охватывает Черекский, Эльбрусский, Зольский, Чегемский районы. Кроме того, разработан мастер-план развития курорта Нальчик, чей природный санаторно-курортный потенциал еще предстоит раскрыть в полной мере. В целом, развитие курортно-рекреационной инфраструктуры региона направлено на увеличение внутреннего и въездного туристического потока, а это создание благоприятного инвестиционного климата, оздоровление экономики, благоустройство территорий, развитие транспортной отрасли и сферы услуг, создание новых рабочих мест: к созданию долгосрочных перспектив мы подходим комплексно", - объяснил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.