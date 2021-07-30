Доходы бюджета Пензенской области увеличили на 6,7% - до 71,6 млрд рублей

ТАСС, 30 июля. Депутаты заксобрания Пензенской области на заседании в пятницу приняли поправки в закон об областном бюджете на 2021 год, согласно которым доходы увеличены на 6,7% - до 71,6 млрд рублей, расходы на 7,1% - до 71,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Согласно законопроекту, подготовленному министерством финансов, общий объем доходной части регионального бюджета на текущий год увеличен на 4,5 млрд рублей. <…> Расходы бюджета на 2021 год увеличиваются на 4,8 млрд рублей. С учетом внесенных изменений доходы бюджета на 2021 год составят 71 млрд 603,5 млн рублей, расходы - 71 млрд 857,6 млн рублей, дефицит бюджета - 254,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, доходная часть бюджета увеличена за счет роста налоговых и неналоговых доходов (457,9 млн рублей) и поступлений из федерального бюджета (4 млрд 89 млн рублей).

Расходная часть выросла за счет направления средств на оказание медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием или подозрением на COVID-19 - 525,4 млн рублей, на приобретение лекарственных препаратов, проведение углубленной диспансеризации, оплату отпусков медицинским и социальным работникам - 148 млн рублей, модернизацию лабораторий медицинских организаций - 90,4 млн рублей.

На финансовое обеспечение неотложных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции направят 242,4 млн рублей, на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно - 924,3 млн рублей, на социальное обеспечение населения - 112 млн рублей.

Еще 400 млн рублей выделили на финансирование дорожной деятельности, более 500 млн рублей направляется на оказание содействия органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения.

Бюджет следующих лет

В плановом периоде доходы на 2022 и 2023 годы не изменятся и составят 62,3 млрд рублей и 64,9 млрд рублей соответственно. Расходы на 2022 год в целом уменьшены на 252 млн рублей и составят 61,2 млрд рублей, на 2023 год они не изменятся и составят 64,4 млрд рублей. Профицит бюджета на 2022 год запланирован в объеме 1,1 млрд рублей, на 2023 год - 506,1 млн рублей.