Хуснуллин поручил сдать последний участок трассы "Таврида" в Севастополе раньше срока

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил подрядчику строительства последнего восьмого участка трассы "Таврида" в Севастополе сдать дорогу раньше срока, вопрос с финансированием будет решен.

"Я могу сказать, что подрядчик "ВАД" один из лучших. И, когда я дал поручение закончить раньше контрактного срока, это не просто так. Они имеют такую возможность, опыт, знания. Вопрос с финансированием, мы договорились, что мы решим, если они будут строить быстрее, мы денег на дополнительное финансирование найдем", - сказал Хуснуллин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что дорогу намерены достроить к 2023 году.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая создавалась как основа развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволяет значительно сократить время в пути. Сейчас достроены все участки, кроме восьмого, на территории Севастополя.