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На Украине проверят газораспределительные компании, около 70% которых принадлежит Фирташу

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Около 70% рынка распределения газа на Украине находится в руках бизнесмена Дмитрия Фирташа, в связи с чем в Киеве проверят, как такое могло произойти. Об этом заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам выездного заседания в Краматорске Донецкой области.

"На сегодняшний день там есть тотальная монополия. Одна из компаний владеет 70% областных газораспределительных компаний, это непосредственно имеет отношение к господину Фирташу, против которого введены персональные санкции", - сказал он.

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