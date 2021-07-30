Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,86-0,83%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в пятницу снизился на 0,86% - до 3 771,58 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,83%, до 1 625,76 пункта.

Доллар на 19:02 мск падал на 0,14%, до 73,06 рубля, евро - на 0,36%, до 86,66 рубля.

"На российском рынке акций в конце недели преобладали умеренные продажи. Приостановка ценового ралли в нефти, снижение общерыночного оптимизма, традиционная пятничная осторожность покупателей стали факторами снижения отечественных индексов", - указывает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

К 19:02 мск цена нефти марки Brent росла на 0,27% и находилась на уровне $75,3 за баррель. В то же время нефть марки WTI росла до $73,8 за баррель (+0,24%).

"В США возвращается масочный режим внутри помещений, а в китайском Нанкине отмечена вспышка заболеваемости дельта-штаммом COVID-19. В противовес вирусному негативу данные по квартальному ВВП европейских стран сегодня вышли преимущественно лучше ожиданий", - прокомментировал ситуацию в мировой экономике Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста на Мосбирже сегодня находились акции Трубной металлургической компании (ТМК), стоимость которых в ходе торгов резко увеличивалась на 37,59%. Котировки компании росли на сообщении о том, что совет директоров ТМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года из расчета 17,71 рубля на одну обыкновенную акцию. В общей сложности на дивиденды может быть направлено 18,3 млрд рублей.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин охарактеризовал ситуацию на бирже следующим образом: "Акции "Магнита" сегодня в лидерах роста. Причиной их сравнительно позитивной динамики, возможно, служит реинвестирование дивидендов. 30 июля компания объявила об их выплате. В аутсайдерах акции "Алросы". На следующей неделе выходят операционные данные компании. Прошлая такая публикация сопровождалась продажами бумаг производителя алмазов".

Рынок на 2 августа

В начале будущей недели тон настроениям на рынках может задать экономическая статистика, считает Бахтин. Индексы деловой активности в производственном секторе за июль выйдут по Китаю, Германии, США. В фокусе внимания инвесторов останутся новости о пандемии, сырьевые цены, геополитика, сезон корпоративных отчетностей в США.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3 730-3 830 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,5-73,5. "Фридом Финанс" ожидает диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи на уровне 3 745-3 815 пунктов, 72,65-73,35 рубля и 86,45-87,05 рубля за доллар США и евро соответственно.