Россия экспортировала в США в мае рекордные объемы нефти и нефтепродуктов

ТАСС, 30 июля. Россия заняла второе место среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США в мае, поставив 26,17 млн баррелей топлива, следует из материалов Управления энергетической информации Минэнерго США. Это является историческим максимумом по объему российских поставок.

Последнее рекордное значение было зафиксировано в мае 2009 года. Тогда Россия поставила нефть и нефтепродукты в США в объеме 25,08 млн баррелей.

Первое место в мае 2021 года заняла Канада (125,75 млн баррелей), третье - Мексика (22,56 млн баррелей).

Большая часть российских поставок в США пришлась на нефтепродукты, экспорт нефти составил лишь 8,6 млн баррелей. Тем не менее, это является максимальным значением с июня 2011 года. По экспорту нефти РФ заняла третье место, уступив Канаде (109,86 млн баррелей) и Мексике (18,59 млн баррелей).

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США в мае вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, при этом поставки только нефти увеличились в 65 раз.

США в мае импортировали 180,654 млн баррелей нефти, что на 6,09 млн баррелей больше, чем в апреле.