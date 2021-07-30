Маск заявил, что пытался встретиться с Куком, чтобы обсудить покупку Tesla компанией Apple

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск, который является руководителем компании Tesla, хотел обсудить ее продажу корпорации Apple и запрашивал встречу с главой последней Тимом Куком, однако в итоге бизнесмены так и не поговорили. Об этом Маск сообщил в пятницу в Twitter.

"Мы никогда не говорили с Куком и не писали друг другу. Был момент, когда я запросил встречу с Куком, чтобы поговорить о том, чтобы Tesla была куплена Apple. Никаких условий приобретения установлено не было. Он отказался от встречи. Стоимость Tesla тогда составляла 6% от сегодняшней", - написал Маск. Так он прокомментировал выход книги, в которой утверждается, что Маск и Кук обсуждали данную сделку, но якобы поспорили о распределении руководящих постов.

В декабре 2020 года Маск написал в Twitter, что в прошлом предлагал Куку приобрести Tesla "за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день". По словам Маска, Кук тогда "отказался от встречи".

Глава Apple в апреле прокомментировал это заявление Маска. В интервью газете The New York Times Кук сказал, что никогда не говорил с Маском, однако относится "с невероятным восхищением и уважением к компании, которую он создал". По его словам, "Tesla выполнила невероятную работу, поскольку не только заняла ведущую роль в сфере электромобилей, но и удерживает ее так долго".

Данный обмен репликами привлек большое внимание общественности в США. У Tesla первоначально были трудности с тем, что касается наращивания объемов производства электромобилей. СМИ сообщали также о наличии в них ряда неисправностей. Позднее эти проблемы удалось частично решить.

Капитализация Tesla сейчас превышает $680 млрд. В начале 2020 года она составляла менее $100 млрд. Компания была основана Маском в 2003 году. Сначала Tesla специализировалась на производстве электромобилей, но потом стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.