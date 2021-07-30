Хуснуллин сообщил о планах удвоить финансирование строительства инфраструктуры в Крыму

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ готово удвоить федеральное финансирование строительства инфраструктуры в Крыму в рамках проектов комплексной застройки территорий. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы очень подробно обсудили, и я дал поручение. Сейчас у них заявка на 7-8 млрд рублей. Я сказал, что, если будут готовы площадки, мы готовы со стороны федерации в два раза увеличить, до 15-16 млрд [рублей], объем средств на инфраструктуру - на дороги, сети, социальную инфраструктуру при комплексной застройке. Единственное требование - новый микрорайон должен быть комплексно обеспечен всей инфраструктурой", - сказал он.

По словам Хуснуллина, обеспеченность крымчан жильем достаточно низкая и нужно создавать возможности, чтобы люди могли улучшать жилищные условия. "А это и подготовленные площадки для ИЖС, и дороги к микрорайонам, и большое количество комплексной застройки. Это и инвестиционные, и бюджетные кредиты", - добавил вице-премьер.