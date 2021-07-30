Хуснуллин поручил проработать возможность открытия обхода Краснодара на год раньше

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил проработать вопрос ускорения запуска обхода Краснодара на год, чтобы открыть трассу в 2023 году. Об этом он сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

"Обход Краснодара сейчас строится по программе Автодора <…> Пока мне коллеги не подтвердили, но я поручил проработать возможность окончания [строительства трассы] в 2023 году. Если решение будет технически найдено, это будет порядка 10 млрд сдвижки финансирования влево", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что на данный момент, сдача трассы запланирована на 2024 год.

Краснодарский край, как подчеркнул вице-премьер, в этом году занимает одно из лидирующих мест среди регионов по дорожному строительству.

Согласно техзаданию протяженность Дальнего западного обхода Краснодара составит 51,2 км, ширина проезжей части - 15 м. Срок строительства трассы составляет два года, при этом реализация проекта предполагается в пять этапов. Также предполагается прокладка одного км двухполосной трассы Краснодар-Ейск.

По мнению экспертов, обход Краснодара необходим, однако государственные затраты на его создание смогут окупиться лишь косвенно - через увеличение турпотока и налоговых поступлений.