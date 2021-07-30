Кабмин рассматривает варианты разгрузки трасс до Сочи и Новороссийска

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ изучает возможные варианты разгрузки дорог, которые ведут в города Новороссийск и Сочи на черноморском побережье Краснодарского края. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"Серьезно мы смотрим, конечно, нас беспокоит, что можно сделать с дорогами к Новороссийску, они перегружены, с дорогами, ведущими в Сочи. Пока у нас нет решений, здесь пока мы на уровне предпроекта изучаем, что можно сделать", - сказал Хуснуллин.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к Черноморскому побережью, образуются пробки. Кроме того, в регионе установилась жаркая погода, которая влияет на износ дорожного покрытия.