Власти сообщили, что "Метрострой" Петербурга выполнит программу 2021 года досрочно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Компания "Метрострой" в Санкт-Петербурге, которая находится в предбанкротном состоянии, по итогам первого полугодия не испытывает проблем с выплатой налогов и заработной платы сотрудникам и осенью досрочно выполнит программу 2021 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Компания "Метрострой", которая долгие годы была единственным строителем метрополитена в Петербурге, находится в предбанкротном состоянии. Ситуация с "Метростроем" отразилась на планах ввода новых объектов метрополитена Петербурга по срокам.

"По итогам первого полугодия компания показала хорошую динамику: полностью отсутствуют задержки по выплатам заработной платы, налоги выплачиваются вовремя, организация планирует свою деятельность. Помимо погашения всех долгов по заработной плате, удалось достичь выполнения объемов строительства, предусмотренных государственными контрактами ОАО "Метрострой". В настоящее время объем исполнения составляет более миллиарда рублей в месяц. Годовая программа на 2021 год будет исполнена досрочно осенью текущего года", - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", ее основной вид деятельности - строительство железных дорог и метро. 65% акций компании передано в собственность города. В пятницу прошла рабочая встреча председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина с генеральным директором АО "Метрострой Северной столицы" Владимиром Шмидтом и председателем территориальной профсоюзной организации ОАО "Метрострой" Виктором Зорькой.

Как рассказали в комитете, на встрече в том числе обсуждали переоформление специалистов из "Метростроя" в "Метрострой Северной столицы". "Участники встречи высказали мнение, что высокопрофессиональный коллектив метростроителей с уникальными компетенциями необходимо сохранить, чтобы работы по строительству метро как можно скорее возобновились в полном объеме. По словам Владимира Шмидта, со следующей недели сотрудники получат на руки проект новых трудовых договоров и смогут с ними внимательно ознакомиться", - пояснили в пресс-службе.