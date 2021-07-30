"Россети" и Архангельская область будут сотрудничать в сфере развития энергосетей региона

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Компания "Россети" подписала соглашение с Архангельской областью о взаимодействии между сетевой компанией и регионом. В подписании принимал участие генеральный директор "Россети Северо-Запад" Артем Пидник и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, говорится сообщении компании.

"Цель соглашения - развитие электросетевого комплекса региона, а также обеспечение эффективности и прозрачности государственного тарифного регулирования", - уточнили "Россетях".

Соглашение будет действовать до конца 2026 года. Более того, средства, которые сэкономит компания в результате установления экономически обоснованных тарифов, будут направлены на развитие электросетевого комплекса региона.

"Архангельская область - один из регионов, где власть активно работает над повышением инвестиционной привлекательности. Наша задача - создать для этого необходимые условия. Понятные и экономически обоснованные тарифы позволят нам планировать работу по развитию электросетевого комплекса региона на годы вперед", - отметил Пидник, слова которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, глава Архангельской области добавил, что в настоящее время в регионе появляются крупные потребители электроэнергии, что повысит спрос на современные электросети.

"Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.