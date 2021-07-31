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Орешкин считает, что "Зеленый тренд" в экономике России и мира является долгосрочным

Помощник президента РФ также отметил, что "зеленый тренд" сам по себе меняет макроэкономику на глобальном уровне

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Перспектива развития зеленых технологий и введения регулирования в этой сфере является долгосрочной для России и мира в целом, ее необходимо учитывать в экономической политике. Об этом в пятницу заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия-24".

"Зеленый тренд - он и в мире, и, на самом деле, в России <…> с нами надолго. Надо просто с ним грамотно работать и учитывать в той же экономической политике", - сказал он.

Орешкин отметил, что "зеленый тренд" сам по себе меняет макроэкономику на глобальном уровне. "Есть, конечно же, изменение структуры глобального роста, инвестиций, динамики цен", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в конце июня поручил правительству в срок до 1 октября подготовить дорожную карту по снижению углеродоемкости российской экономики на период до 2050 года. План должен предусматривать "сокращение выбросов парниковых газов, образуемых в результате осуществления хозяйственной деятельности", а также "увеличение потенциала экосистем в поглощении выбросов парниковых газов, в том числе за счет повышения эффективности использования лесов и земель".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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