Эксперты: экспорт АПК, IT и креативной продукции может стать точкой роста экономики России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российская экономика наряду с обширным нефтегазовым экспортом обладает и высоким несырьевым экспортным потенциалом, считают опрошенные ТАСС эксперты. Среди таких точек роста - экспорт продовольствия, информационных технологий, креативной продукции.

Во вторник президент США Джо Байден в ходе своего выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США напомнил о женевской встрече с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.

Первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович назвал трендом снижение доходов российского бюджета от экспорта ресурсов. "Снижение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете может продолжиться, но не по сравнению с уровнем 2020 года, когда она оказалась на исторически низком уровне, но, скорее, как тренд. Если посмотреть на прошедшее десятилетие, то в 2011-2015 годах доля нефтегазовых доходов составляла в среднем 48,8%, то в 2016-2020 годах - уже 37,8%, а в 2021-2023 годах, вероятно, опустится до 32-33%", - сказал Покатович.

"Снижение доли нефти и сырьевых доходов в бюджете в долгосрочной перспективе - это общий тренд. При росте других несырьевых секторов, именно от экспорта ресурсов доля в бюджете будет снижаться. Это неизбежно, в долгосрочной точно перспективе", - соглашается директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.

Перспективный экспорт

По мнению Чулока, в результате пандемии вопрос продовольственной безопасности выходит на первые места, поэтому одной из точек роста с высоким экспортным потенциалом для экономики России мог бы стать агропромышленный комплекс. Однако важно, чтобы экспортируемые товары имели высокий уровень переработки. "Первая точка роста - это использование заделов в АПК, в том числе сырьевых и экспортных, но перестраиваясь на технологическую модернизацию, то есть с учетом агронезависимых технологий, технологий глубокой переработки. Тут очень важно не повторить ошибку с нефтью. Нам нужно технологически модернизироваться, используя те плацдармы, которые есть по экспорту сырья", - сказал он.

К другим перспективным несырьевым направлениям экспорта Чулок отнес сферу информационных технологий, а также продукцию креативных индустрий. "Второе направление, тоже несырьевое, связано с нашими успехами в IT, в информтехнологиях, в работе с клиентским опытом, в обработке больших данных. У нас очень неплохие здесь заделы, во многом благодаря тому, что у нас неплохие математические школы, школы программирования. Еще, все что касается креативности. В будущем креативные сектора экономики могут стать одними из наиболее емких по добавленной стоимости. И у нас в этом плане с креативностью очень неплохо. Креативность, смекалка, умение находить нестандартные подходы - это тоже очень хорошая точка роста могла бы быть", - сказал он.

По мнению Покатовича, помимо добывающих отраслей и сельского хозяйства новыми точками роста могут стать сферы создания новых материалов, новые виды транспорта, информационные технологии и ряд других отраслей. "Если говорить о новых "точках роста", то речь может идти о технологиях создания новых материалов, различным "околоцифровым" проектам в сфере искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных технологий, электро- и водородном транспорте", - сказал он.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина несколько лет ведет работу по увеличению доли несырьевого сектора в экономике России и сокращению доли сырьевого.