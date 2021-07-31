Авиакомпания "Россия" запустила рейсы из Петербурга в Болгарию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" открыла в субботу полеты из Санкт-Петербурга в Болгарию. Первый рейс из петербургского аэропорта "Пулково" вылетел на черноморский курорт Бургас в 9:43, сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Согласно информации на табло, рейс должен был вылететь в 9:05. О причинах задержки не сообщается.

Ранее сообщалось, что рейсы из Петербурга в Бургас и из Бургаса в Петербург будут осуществляться четыре раза в неделю на самолете Airbus A319. Рейсы по выходным дням будут вылетать из аэропорта Пулково в 09:05 и приземляться в аэропорту Бургаса в 12:30. Обратные рейсы вылетают из Бургаса в 13:30 и прибывают в Санкт-Петербург в 16:45. Рейсы также будут выполнять по средам и пятницам.

Оперштаб принял решение о расширении с 24 июля программы регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Как сообщил ТАСС источник в авиаотрасли, "Аэрофлот" увеличит рейсы в Ливан из Москвы до трех раз в неделю, в Венгрию до 4, в Грецию до 7 рейсов в неделю (и в Ираклион, и в Салоники). Также планируется увеличить количество рейсов в Болгарию: S7 будет выполнять семь рейсов в неделю из Москвы в Бургас и Варну, а "Аэрофлот" - семь в Софию.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Является крупнейшим эксплуатантом самолетов отечественного производства Superjet 100 и широкофюзеляжных Boeing 747-400.