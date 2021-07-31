Нефтяники в России сохранили объем геологоразведочных работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Российские нефтегазовые компании не снизили интенсивность геологоразведочных работ, несмотря на ограничения по добыче нефти, накладываемые сделкой ОПЕК+. Об этом ТАСС сообщил врио руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров на открытии XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов в Уральском горном госуниверситете.

"Нефтегазовые компании все сохранили объемы [геологоразведочных работ], несмотря на изменения, несмотря на сделку ОПЕК+. Потому что все понимают, что геологоразведка - это опережающие работы, и результат от них будет получен только через 15-20 лет", - сказал Петров.

Он также добавил, что со стороны государства, напротив, ожидается увеличение финансирования поиска запасов углеводородов.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) - федеральный орган исполнительной власти, ответственный за управление государственным имуществом в сфере недропользования. В функции агентства входят организация геологического изучения недр на территории РФ и ее континентальном шельфе, ведение государственного кадастра месторождений полезных ископаемых, а также других баз данных в области геологоразведки и другое.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) была учреждена по инициативе крупнейших нефтедобывающих стран - Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта и Венесуэлы - на конференции в Багдаде, состоявшейся 10-14 сентября 1960 года. Предпосылкой для ее создания стало снижение закупочных цен на нефть транснациональными компаниями, контролировавшими большую часть мирового нефтяного рынка. Россия участвует в соглашении и снижает добычу нефти для стабилизации рынка нефти после кризиса 2020 года.