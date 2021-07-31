Омбудсмен в ресторанной сфере Москвы считает нужным сократить комиссию за эквайринг

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов считает нужным снизить комиссию за услуги эквайринга для представителей отрасли. Об этом он сообщил в субботу ТАСС на съезде Общероссийского движения предпринимателей, который проходит в подмосковной усадьбе Гребнево.

"У нас есть серьезные вопросы к банковской системе. Очень серьезные вопросы. Мы сравниваем то, что происходит в России, и то, что происходит в Европе. Когда у ресторатора [комиссия] по эквайрингу 2,5%, а в Европе - 0,25. И куча банковских услуг, которые здесь за бешеные деньги, а там бесплатны. Мы сейчас приходим к тому, что предприниматель платит банку больше, чем налогов государству", - сказал он.

По словам Миронова, эта ситуация "ухудшается с каждым днем" и требует "немедленного решения" в части снижения комиссии.

Он также отметил заслуги всего бизнес-сообщества, в частности, представителей ресторанного бизнеса, которые смогли добиться решения об отмене НДС для общепита с 1 января 2022 года.