Власти Камчатки планируют заключить на ВЭФ соглашения в сфере туризма и теплоэнергетики

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Камчатский край планирует во время Восточного экономического форума заключить соглашения с крупными инвесторами и институтами развития в сфере туризма, теплоэнергетики, логистики и поддержки МСП. Об этом ТАСС сообщил врио министра инвестиций, промышленности и предпринимательства региона Олег Костенко.

"Соглашения планируется заключить с крупными инвесторами как в сфере туристической, так и в логистике, есть несколько соглашений, которые мы хотим заключить с институтами развития, например с Корпорацией МСП, "Сколково", - сказал Костенко.

По его словам, власти края готовятся также подписать соглашение на 10-12 млрд рублей с крупной компанией в сфере теплоэнергетики.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году уделят соблюдению противоэпидемических мер.

В рамках VI Восточного экономического форума, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке, пройдет выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции все 11 субъектов Дальнего Востока. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента России в Дальневосточном федеральном округе.