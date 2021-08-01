Кабмин принял проект распоряжения о выделении Минообороны средств на форты Кронштадта

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ приняло на заседании проект распоряжения о выделении средств Министерству обороны из резервного фонда для реконструкции фортов "Александр I" и "Кроншлот" в Кронштадте для использования в туристических целях. Об этом говорится в решениях, принятых по итогам заседания кабмина 30 июля и опубликованных на сайте правительства в воскресенье.

"Проектом распоряжения предлагается выделить средства на выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия федерального (общероссийского) значения береговых фортов "Александр I" и "Кроншлот". Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в тексте решений.

Деньги, как отмечается, выделяются из резервного фонда правительства в этом году. Объем средств не уточняется.

В Кронштадте идет формирование туристско-рекреационного кластера. Там предусмотрен парк "Остров фортов", вторая очередь которого открылась 25 июля. Важной составляющей проекта является реставрация фортов "Император Александр I", "Петр I" и "Кроншлот", входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце 2020 года завершились проектно-изыскательские работы на фортах. Их планируется отреставрировать к 2024 году.

13 мая 2019 года была зарегистрирована автономная некоммерческая организация по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов". Учредителями выступили Минобороны и город Санкт-Петербург. Проект предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, двух отелей, марины для яхт и катеров на 509 мест, двух жилых кварталов с инфраструктурой - двумя детсадами на 230 мест, лицеем на 550 учащихся, поликлиникой и многофункциональным спортцентром.