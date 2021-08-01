Кабмин одобрил законопроект о передаче властям Крыма полномочий по регулированию СЭЗ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о передаче властям Крыма и Севастополя полномочий по регулированию деятельности свободных экономических зон, говорится в сообщении на сайте кабмина по итогам заседания 30 июля.

"Законопроект содержит положения, предусматривающие передачу высшему исполнительному органу государственной власти Республики Крым и высшему исполнительному органу государственной власти Севастополя полномочий по утверждению персонального состава экспертного совета по вопросам свободной экономической зоны, перечня видов деятельности, осуществление которых участниками свободной экономической зоны не допускается, положения, предусматривающие увеличение минимального объема капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны", - говорится в сообщении на сайте.

Законопроектом также предусматривается выделение средств в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма и капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе в целях финансового обеспечения мероприятий ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года".

Также предусмотрено предоставление в 2021 году бюджету Севастополя дотации из федерального бюджета. "Во исполнение указания президента Российской Федерации проектом распоряжения предлагается предоставить финансовую помощь бюджету Севастополя на оплату задолженности по лизинговым платежам, возмещение расходов (межтарифной разницы) организациям в сфере теплоснабжения и оплату труда работников учреждений здравоохранения", - говорится в документе.