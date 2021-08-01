В Чили работники крупнейшего в мире медного рудника намерены провести забастовку

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 августа. /ТАСС/. Работники медного рудника "Эскондида", расположенного на севере Чили, проголосовали за проведение забастовки. Об этом сообщил в субботу вечером профсоюз работников шахты.

"Было подсчитано, что 2 164 голоса были отданы за забастовку и 11 за принятие последнего предложения работодателя, таким образом, забастовка была одобрена 99,5% голосовавших", - говорится в сообщении.

В заявлении профсоюза нет даты начала забастовки. "Мы надеемся, что это убедительное голосование станет решающим сигналом для того, чтобы BHP начала переговоры по существу, чтобы достичь приемлемого соглашения, если она хочет избежать затяжного конфликта", - говорится в документе.

По мнению профсоюза, последнее предложение компании BHP Billiton, контролирующей рудник, несмотря на обещанное повышение зарплат, не улучшает положение работников. Профсоюз просит 1% от дивидендов, которые выплачиваются иностранным инвесторам, для распределения этой суммы между всеми работниками.

Рудник "Эскондида" является крупнейшим по объему добычи меди в мире. По данным Горнодобывающего совета Чили, в 2018 году на руднике было добыто 1,2 млн тонн меди.