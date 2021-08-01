Аэропорт города Хайкоу с начала года запустил 10 новых международных грузовых рейсов

ХАЙКОУ /Китай/, 1 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Мэйлань города Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань с начала текущего года запустил 10 новых международных грузовых рейсов. Такие данные администрации воздушной гавани публикует газета "Хайнань жибао".

Речь идет о рейсах из Хайкоу в такие страны, как Россия, Германия, Франция, Индонезия, Италия, Австралия, Республика Корея, Филиппины, а также в специальный административный район Гонконг (Сянган). Открытие новых направлений для международных грузовых перевозок, пишет издание, связано с возрастающим спросом на расширение логистических возможностей местного рынка.

В 2020 году, согласно официальным данным, аэропорт Мэйлань в Хайкоу обслужил в общей сложности 165 полностью грузовых рейса, на которых было перевезено 3 тыс. тонн груза. В текущем году к настоящему времени через эту воздушную гавань было выполнено 574 грузовых рейса, а грузопоток составил 7 тыс. тонн - рост на 239% в годовом выражении.