Власти Гонконга в этом году ожидают роста экономики более чем на 5,5%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 августа. /ТАСС/. Темпы экономического роста Гонконга в текущем году, как ожидается, превысят 5,5%, что превзойдет первоначальные официальные прогнозы. Об этом сообщил секретарь (министр) по финансовым вопросам этого специального административного района КНР Пол Чан.

"По нашим текущим оценкам, годовой экономический рост окажется выше, чем в диапазоне 3,5 - 5,5%, который озвучивался в бюджетном послании [в феврале]", - приводит в понедельник слова чиновника газета The Standard. Он уточнил, что пересмотренный прогноз будет представлен в середине августа.

В минувшую пятницу департамент переписи и статистики объявил, что ВВП Гонконга по итогам второго квартала увеличился на 7,5% в годовом выражении. В первом квартале данный показатель достигал 8%.

Экономика Гонконга вступила в стадию рецессии с осени 2019 года, что стало следствием массовых антиправительственных протестов, а также напряженности в торговых отношениях между США и КНР. Пандемия нанесла новый удар по целому ряду отраслей - торговле, общепиту, туризму. По итогам 2020 года спад валового внутреннего продукта здесь достиг рекордных 6,1%, однако с начала нынешнего года период рецессии закончился.

Основу экономики этого специального административного района составляет сектор услуг, который дает 93% объема ВВП.