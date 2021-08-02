Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились ростом основных индексов

ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Ростом основных индексов завершились в понедельник торги на фондовых рынках материкового Китая. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, поднялся на 1,97%, до отметки 3464,28. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), вырос при этом на 2,50%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market поднялся на 0,52%. Все основные сводные индексы вышли в плюс, кроме активов в области энергетики и информационных технологий.

Еще большим ростом котировок завершились торги на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 2,25%, до отметки 14798,16. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос при этом на 2,55%.

С начала прошлой недели на фондовом рынке материкового Китая наблюдаются значительные колебания после усиления мер контроля со стороны правительства по ряду направлений, в частности в отношении компаний, работающих в сфере образования и высоких технологий. Основные индексы большую часть прошлой недели падали в пределах 2%-3%, однако 30 июля был зафиксирован их значительный рост.